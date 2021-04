Alba: aggiornamento sull’emergenza Coronavirus

Ad Alba i residenti attualmente positivi al Coronavirus sono 123, di cui 11 ricoverati. I decessi di persone affette da Covid-19 da inizio pandemia sono 65.I guariti da inizio pandemia sono 1235, di cui 1179 residenti.

I dati si riferiscono alla piattaforma Covid-19 a cui hanno accesso i Comuni realizzata dal Csi per la Regione Piemonte. Le differenze che si possono riscontrare con la mappa pubblicata sul sito della Regione sono dovute al conteggio dei positivi domiciliati in aggiunta ai residenti comunicati dal Comune.

“Il numero di persone oggi positive in città continua a diminuire e non si sono registrati nuovi decessi – commenta il sindaco Carlo Bo -. Questa settimana inoltre abbiamo incontrato il direttore generale dell’Asl Cn2 Massimo Veglio in IV commissione per un aggiornamento sulla situazione ospedaliera, ancora impegnativa ma molto migliorata, con i ricoveri ordinari superiori a quelli Covid. Anche le vaccinazioni proseguono a pieno ritmo con la prospettiva di arrivare, a condizione che ci siano le idonee forniture di dosi, a un 50% della popolazione vaccinata entro l’estate”.

Il Piemonte tornerà in zona gialla da lunedì 26 aprile. La nuova classificazione varrà per tutte le province tranne Cuneo. La Granda diventerà gialla da giovedì 29 aprile, in modo da completare il periodo di permanenza in arancione di 14 giorni previsto dalle indicazioni nazionali.

È possibile contattare il Dipartimento di prevenzione dell’Asl Cn2 telefonando allo 0173/316619 o scrivendo una mail a dipp.alba@aslcn2.it.

Si ribadisce l’importanza delle misure di prevenzione igienico sanitaria:

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

3. evitare abbracci e strette di mano;

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;

5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.