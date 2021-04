Al Sacro Cuore di Asti una messa per ricordare le vittime della pandemia in Brasile

La comunità brasiliana e tutti coloro che vorranno esprimere vicinanza e solidarietà al momento delicato che si trova il Paese sudamericano, si troveranno nella parrocchia Sacro Cuore, ad Asti, per partecipare alla celebrazione della Santa Messa presieduta dal vescovo Marco Prastaro.

L’appuntamento è per giovedì 29 aprile, alle 18. Durante la celebrazione il vescovo e tutti i fedeli ricorderanno le vittime della pandemia in Brasile e pregheranno anche per Nadia De Munari, missionaria laica dell’operazione Mato Grosso, uccisa in Perù, per Christian Carlassare, vescovo ferito in Sud Sudan, e le vittime del recente naufragio nel canale di Sicilia.

L’iniziativa è organizzata dalla comunità brasiliana di Asti in collaborazione con l’Ufficio Migrantes e il Centro Missionario della diocesi di Asti.