ACI Asti e Istituto Comprensivo Villanova di Asti per “I bambini a passo sicuro”

Attenti ed entusiasti, 28 alunni del primo anno della Scuola Primaria E. De Amicis dell’Istituto Comprensivo – Villanova d’Asti, insieme all’Automobile Club Asti ed all’Unità Territoriale di Asti ACI – PRA, hanno inaugurato, lunedì 26 aprile 2021, l’erogazione dei corsi gratuiti di educazione stradale 2021 in DAD – Didattica A Distanza – utilizzando la piattaforma di videoconferenza gratuita Google Meet.

Tale innovazione è stata resa indispensabile dal rispetto dei protocolli anti-covid 19, ma è stata trasformata “da necessità in virtù” da due istituzioni, la Scuola e l’ACI, pronte a modificare le proprie procedure operative ultra collaudate, pur di corrispondere ad un’esigenza primaria: difendere vita, salute e consapevolezza delle nuove generazioni.

Pure innovativa è stata la procedura di adesione al corso: la scelta del corso ACI, gratuito, denominato “A Passo Sicuro – uso corretto degli attraversamenti pedonali”, è stata effettuata direttamente tramite la piattaforma WEB nazionale “Edustrada” dalle Insegnanti Piera Novara e Valentina Savio, in accordo con la Dirigente Dott.ssa Simona Urso, ed è stato effettuato dal Direttore dell’Automobile Club di Asti, Paolo Pinto, coadiuvato dalla Signora Marisa Sacco, responsabile U.R.P., di ACI-Unità territoriale di Asti, con un’esperienza decennale di collaborazione con le scuole Astigiane. I bambini più piccoli delle scuole primarie sono soprattutto pedoni, e pertanto il progetto didattico, portato avanti dalle insegnanti Novara e Savio con la collaborazione delle colleghe Baruffaldi, Bosca, Rizzo e Ventimiglia, mira ad insegnare loro ad essere utenti della strada in modo consapevole e responsabile, in relazione alla loro età.

Durante il corso i bambini e le maestre sono stati coinvolti attraverso l’ausilio di filmati, cartoni animati, domande e filastrocche, con l’obiettivo di sensibilizzare i bambini sull’importanza dell’adozione di comportamenti corretti nelle scelte quotidiane, per una mobilità sicura e sostenibile. Il progetto inserito nella più ampia cornice delle attività legate alla scoperta degli obiettivi dell’Agenda 2030 e al percorso di Ricerca-Azione di educazione civica, ha offerto la possibilità di realizzare la propria progettazione didattica ad una studentessa del quinto anno dell’Università di Torino.

“Nuovamente sono i più piccoli a darci una lezione: una classe bella e ordinata, con un’attenzione speciale alla sicurezza; con spontaneità, simpatia ed intelligenti osservazioni, anche un incontro in DAD diventa facilmente un motore di sicurezza per la circolazione stradale”, ha aggiunto il Direttore ACI Dott. Paolo Pinto.