ACI Asti, chiusura straordinaria sportelli di Piazza Medici

Gli sportelli dell’Automobile Club di Asti osserveranno una chiusura straordinaria nella giornata di venerdì 02/04/2021.

Si ricorda che le proroghe concesse a causa della Pandemia in corso coinvolgono le scadenze delle patenti di guida e le revisioni dei veicoli.

Mentre le scadenze per i pagamenti delle Tasse Auto (Bolli) per Regione Piemonte, al momento, non hanno subito proroghe.

Gli uffici in piazza Medici riapriranno alle 8.00 di martedì 6 Aprile.