Procede spedita la campagna di vaccinazione anticovid a Costigliole d’Asti.

A confermarlo è il sindaco Enrico Cavallero: “E’ terminata la doppia dose per gli over 80 a Costigliole, si procede con gli over 70 buona la prenotazione facilitata anche dal servizio di supporto organizzato dall’amministrazione. Oggi in tutta la giornata si sono vaccinati 131 costigliolesi.”