1° Maggio, la dichiarazione del Segretario Generale CISL Piemonte Alessio Ferraris

“È un Primo Maggio in cui c’è veramente poco da festeggiare, non solo per la pandemia, che ci impedisce di svolgere i nostri tradizionali cortei e comizi nelle piazze, ma anche per le tre morti sul lavoro che ci sono state negli ultimi giorni in regione. Queste tragedie, oltre a riproporre in tutta la loro drammaticità il tema della sicurezza, hanno reso ancora più triste questa ricorrenza. Mi auguro, grazie anche alla campagna vaccinale e al Recovery Plan, che ci sia presto una ripresa di tutte le attività produttive e che venga prorogato il blocco dei licenziamenti per consentire al sistema Paese di ripartire, evitando così una crisi sociale e occupazionale che non possiamo assolutamente permetterci”, dichiara Alessio Ferraris, Segretario Generale CISL Piemonte.