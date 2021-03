You Raise me up…Mi rialzerai: anche l’Asti Gospel Choir nel coro virtuale della Let’s sing Gospel Connection

Per la domenica delle Palme un coro virtuale coorinato dal Maestro Aurelio Pitino, direttore nazionale della “Let’s sing Gospel Connection”, una Community di cori da nord a sud dell’Italia, tutti con la stessa formazione e con la stessa mission: annunciare la Buona Novella attraverso il Canto Gospel.

Questa la proposta che vedrà il coinvolgimento di sette cori gospel Torino Gospel Choir, Asti Gospel Choir, Roma Gospel Choir, Napoli Gospel Choir, Ischia Gospel Choir, Bari Gospel Choir e Modica Gospel, in una videoclip del brano “You raise me up” (“Mi rialzerai”) in uscita il 28 marzo (Domenica delle Palme) alle 11 in anteprima Premiére YouTube. Ospiti speciali sranno: Jnr Robinson (Londra, UK), Giorgio Ammirabile (IT) e gli «Anno Domini Gospel Singers» (IT), con la partecipazione straordinaria del Soprano Lirico Norma Fantini (IT).

Siamo in prima fila, insieme, nel correre e annunciare a tutto il mondo che la tomba sarà vuota, che la morte è stata sconfitta da Cristo, Signore della Vita! E che c’è sempre una speranza: siamo amati in modo unico da sempre e per sempre, non saremo mai soli! Cristo è divenuto realtà, presenza viva ora, qui, nel nostro oggi anche in questo tempo difficile…

“Ci auguriamo tutti che questo video virtuale possa essere di gradimento e possa contribuire a rendere questa Pasqua più leggera nonostante ancora questo tempo incerto e che la Luce del Cristo Risorto possa rialzarci e illuminare i nostri cuori, la nostra mente e pervadere di amore la nostra vita” commenta il Maestro Aurelio Pitino.