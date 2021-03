“Votiamo per intitolare la biblioteca di Saluzzo ad Antonio Bodrero, protagonista della cultura piemontese del novecento”

Riceviamo e pubblichiamo

Per l’intitolazione della nuova Biblioteca Civica che ha cambiato sede, il Comune di Saluzzo aveva invitato i cittadini a proporre i nomi di personaggi meritevoli e la cittadinanza ha risposto partecipando alle votazioni on line.

Inizialmente la rosa dei nomi ‘in lizza’ per il traguardo dell’intitolazione erano 123. Il Comune ha pubblicato sul proprio sito i primi dieci nominativi che hanno raccolto le maggiori preferenze vi è quello di ‘Barba Toni’; Antonio Bodrero, la cui candidatura è sostenuta dai gruppi politici dei Liberi Elettori Piemonte e Movimento Progetto Piemonte. La convinzione è che la candidatura di ‘Barba Toni’ sia quella indicata per il grande prestigio che ha dato alla letteratura piemontese ed occitana, al di qua ed al di à delle Alpit. Inoltre è stato professore al liceo di Saluzzo e direttore della Biblioteca della Città. Per questo Liberi Elettori Piemonte e Movimento Progetto Piemonte invitano tutti a votare il nominativo Antonio Bodrero fino al 31 marzo (data indicata dalla commissione) tramite il form on line (è necessario avere o sottoscrivere gratuitamente un account Gmail) al link

https://forms.gle/ZnqWd13GyELUKnHw7

CHE SI PUO’ REPERIRE SUL SITO DEL COMUNE DI SALUZZO WWW.COMUNE.SALUZZO.CN.IT

o tramite le apposite schede pubblicate sui settimanali locali Corriere di Saluzzo e Gazzetta di Saluzzo, da recapitare nell’urna all’esterno della biblioteca o all’Ufficio turistico Iat di piazza Risorgimento (se le norme anti-covid permetteranno gli spostamenti dei cittadini nel territorio comunale). Come specificato, sul sito del Comune di Saluzzo, è possibile un solo voto a testa, per un solo nominativo. Le preferenze verranno controllate grazie all’inserimento dell’indirizzo mail. E’ un voto importante per dare il giusto risalto ad un letterato che tanto ha dato alla cultura, alla lingua ed alla letteratura del Piemonte.

Massimo Iaretti

Presidente Movimento Progetto Piemonte

Consigliere Comune di Villamiroglio con delega all’Identità Piemontese

Emiliano Racca

Segretario Liberi Elettori Piemonte