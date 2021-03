Viva l’Italia….in Dad: studenti di San Damiano d’Asti a lezione con il Museo del Risorgimento di Torino

In occasione dei 160 anni dell’unità d’Italia, che si celebrano in data odierna, il Presidente del Museo del Risorgimento di Torino Mauro Caliendo ha tenuto ieri, 16 marzo, una videoconferenza con i docenti e gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° “V. Alfieri” per raccontare le bellezze storico-artistiche di Palazzo Carignano sede di questo importante Museo Nazionale.

“Nella sua accurata descrizione delle sale più famose come ad esempio quella del Parlamento Subalpino, il Presidente Caliendo, da sempre appassionato di storia, ha delineato i profili dei patrioti risorgimentali che hanno lottato per la realizzazione dell’Unità Nazionale come Cavour, Garibaldi, D’Azeglio, Mazzini raccontando aneddoti inediti e rivelando le tracce dello stesso Eroe dei due mondi proprio nel nostro territorio (il ponte omonimo e la terza moglie, originaria di San Martino Alfieri).” spiegano dall’istituto.

“Al termine Caliendo ha esortato gli studenti a leggere la Storia per viaggiare nel tempo e comprendere il nostro presente.

E’ stato un tour virtuale che ha incuriosito e interessato i partecipanti e che certamente darà i suoi frutti non appena il Museo potrà aprire al pubblico; proprio in questi giorni di celebrazioni Torino tinge tricolore il Palazzo e la Mole Antonelliana è illuminata di rosso con il nuovo logo del Museo.

A nome di tutti i partecipanti la Dirigente dell’Istituto, Laura Franco, ha ringraziato il Presidente per aver svolto con agli alunni questo importante approfondimento di storia e di educazione civica.”