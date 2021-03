Villanova d’Asti all’alba e al tramonto: la passione per il territorio negli scatti di Alessio Colitti

Il giovane fotografo 14enne Alessio Colitti non si ferma mai e continua le sue escursioni alla scoperta delle bellezze di Villanova d’Asti e dintorni.

Con la bici o camminando, in mezzo alla natura o in città trova tranquillità e serenità. Questa sua grande passione è alla base di un progetto di valorizzazione del territorio che sta portando avanti insieme all’amico Max Ponte. “Ogni tramonto o alba è per me una grande soddisfazione” dichiara il giovane che ha fatto stampare una maglietta personalizzata per portare sempre con sè il territorio in cui vive e trova ispirazione.