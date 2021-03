Villamiroglio, consiglio comunale e lavori in corso

Venerdì sera si è svolto il consiglio comunale di Villamiroglio.

All’ordine del giorno c’erano diversi argomenti, tutti importanti per il funzionamento della macchina comunale, dalla determinazione dell’addizionale Irpef, a quella dell’Imu, alla votazione sull’aggiornamento del Dups – Documento unico di programmazione semplificata, al bilancio di previsione per l’arco 2021-2023, tutti votati all’unanimità.

In chiusura il sindaco Paolo Monchietto ha comunicatolo stato dell’arte sui finanziamenti ricevuti con fondi statali e sul loro impiego. Dei circa 81300 euro destinati ai Comuni sotto i 1000 abitanti l’amministrazione ha previsto un intervento di consolidamento d’urgenza per via Casa Re, dopo aver sentito il Genio Civile. Per quanto riguarda i 100mila euro avuti dal Ministero dell’Interno una parte verrà utilizzata per il consolidamento di parte della piazza sotto il municipio, mentre il rimanente verrà destinato alle strade.

Ma non si tratta degli unici cantieri: con un contributo di 19mila euro sono stati installati i serramenti nuovi nell’immobile della frazione Vallegioliti, di proprietà comunale, dove ha sede l’Avis, alla quale nel 2020 era stato rifatto il tetto. Nel palazzo comunale, invece, sono partiti i lavori per l’efficientamento energetico, grazie a 40mila euro ricevuti dal Viminale.