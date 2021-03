Verolengo, iniziativa la bonifica dall\'amianto dell\'ex fabbrica Nicoletti Snc

Dopo la raccolta firme depositata in Comune nel 2019, svariate lettere di sollecito da parte del legale di Domenico Giraulo e il sopralluogo effettuato dall’A.R.P.A. lo scorso ottobre, è finalmente iniziata a Verolengo la procedura di bonifica dall’amianto nell’ex fabbrica di materiali edili Nicoletta S.N.C.

Domenico Giraulo, rappresentante dei cittadini, commenta soddisfatto: “Finalmente si è sbloccata la situazione relativa all’amianto in Via Aldo Moro, che giaceva in condizioni estremamente pericolose per la salute dei verolenghesi. Questa è la dimostrazione che la perseveranza da sempre i suoi frutti.”

“Grazie alla competenza dello studio legale Arnone di Torino, al quale ho chiesto consulenza ad agosto 2020 per affrontare questa delicata battaglia – prosegue Giraulo – il rimpallo decennale di responsabilità tra le istituzioni locali e regionali sulla bonifica dell’area è giunto al termine.”

“Certo è che io e i residenti vigileremo sul progredire dei lavori – ha concluso Giraulo- e saremo pienamente soddisfatti solo quando l’ultima lastra di amianto verrà smaltita e portata via.”