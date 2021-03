Vaccinazioni anticovid: in Piemonte dal 15 marzo al via le adesioni per la fascia 70-79 anni

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, con un post sulla sua pagina facebook ha annunciato l’inizio di una nuova fase della campagna di vaccinazione

“Dal 15 marzo al via l’adesione alla vaccinazione per gli OVER 70 (fascia 70-79anni) attraverso il portale www.IlPiemonteTivaccina.it.” scrive il presidente Cirio che prosegue “Sempre a partire dal 15 marzo i medici di famiglia inizieranno a caricare le adesioni alla vaccinazione anche per le 13 tipologie di ESTREMAMENTE VULNERABILI individuate dal piano nazionale” (clicca qui per prendere visione delle Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 —->>>> C_17_pubblicazioni_3014_allegato)