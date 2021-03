Una dolce Pasqua con le delizie de “La Dolce Langa”

Come rendere la nostra Pasqua più dolce nonostante il perdurare della situazione di emergenza?

In attesa di riprendere una vita normale, un po’ di coccole non fanno male e l’ideale è affidarsi a chi sa regalare emozioni attraverso l’arte della pasticceria.

Stiamo parlando di Fabrizio Giamello, titolare de “La Dolce Langa” di Vesime, un artista nel trasformare materie prime del territorio di altissima qualità in capolavori.

Come il mitico “Bacio di Langa®” che per le festività prende le sembianze di una Torta Pasquale, con l’inconfondibile sapore di nocciola della sua frolla dalla bontà esclusiva ed inimitabile.

E se per la vostra Pasqua o quella dei vostri cari non può mancare la colomba classica, La Dolce Langa è pronta a sfornarla apposta per voi. Oppure si può andare sul pandolce, delizioso lievitato artigianale, arricchito dalla passione e dall’amore per questo mestiere. Il pandolce si può scegliere tra diversi gusti a km zero: alle nocciole, al cioccolato, al Loazzolo e alle pesche e amaretto.

I prodotti de La Dolce Langa sono realizzati apposta per voi, sono previste anche consegne a domicilio. Per informazioni e ordinazioni: Tel. +39 0144 89128 – Cell: 349.4950097.

La Dolce Langa

Piazza Vittorio Emanuele II, n.7, 14059, Vesime (AT) Italy

Tel. +39 0144 89128

Cell: 349.4950097

https://efru.it/negozio/la-dolce-langa/

info@ladolcelanga.com

www.ladolcelanga.com