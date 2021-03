Una casetta per accogliere la colonia felina del paese: un bel gesto verso i gatti a Calosso

Una casetta per la colonia felina del paese è stata realizzata di recente a Calosso da un gruppo di persone amanti dei gatti, di cui da tempo si prendevano cura.

La casetta è stata costruita dai volontari del paese utilizzando materiali di recupero, in particolare bancali donati per rendere il tutto più robusto e funzionale, in un’area concessa dall’amministrazione comunale per dare un luogo di ricovero ai gatti. In particolare, la struttura è stata posizionata in un angolo dietro alla scuola, con una ringhiera che protegge il cibo, ed i gatti che scelgono di ripararsi, in un’area riparata, coperta e ben curata, senza ripercussioni sul decoro pubblico.

Per la realizzazione della casetta, la posa dei mattoni e di una gettata di cemento che ne permette l’isolamento termico, i volontari hanno ricevuto preziosi consigli dall’Associazione Romeo di Canelli, per un’iniziativa che ha unito la comunità locale per un intento comune.

Non solo, diverse persone hanno sostenuto economicamente l’iniziativa, non potendo partecipare materialmente. Chi volesse contribuire, presso il vicino Bar GES, può trovare una cassetta per lasciare un’offerta per la gestione della colonia felina e degli spazi realizzati.

“Questa casetta è il simbolo di una presa di coscienza collettiva è un gesto di amore che ci fa sentire uniti!” è il pensiero dei promotori dell’iniziativa.