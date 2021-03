Un nutrito programma di consiglio comunale a Villamiroglio

Un nutrito programma di delibere ‘di sostanza’ attende il consiglio comunale di Villamiroglio. Il sindaco Paolo Monchietto ha convocato l’assemblea per venerdì 12 marzo, alle ore 18.30, in via telematica.

All’esame dei consiglieri ci saranno la conferma dell’Addizionale Irpef, la determinazione delle aliquote Imu 2021, il piano delle alienazioni immobiliari, il regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’applicazione delle aree e spazi appartenenti al demanio destinati a mercati, quello per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Inoltre il consiglio dovrà esaminare ed approvare la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione semplificata ed il bilancio di previzione. Infine sindaco e giunta effettueranno una comunicazione sulla concessione del contributo di oltre 81 mila euro e di uno di 100mila euro.