Un inizio di marzo dai colori e profumi primaverili nei negozi della Cooperativa Della Rava e Della Fava

Prima parte di marzo con i primi colori e profumi primaverili alla Cooperativa Della Rava e Della Fava.

Dal 2 al 13 marzo alla bottega di via Cavour una grande fiera con promo di tutta la linea casa a marchio altromercato da filiere artigianali del commercio equo e solidale: cesteria, piatti e stoviglie, accessori e tessili per la casa.

Dal 4 al 13 in bottega il protagonista sarà il miele biologico.

Sabato 6 e 13 marzo altre due giornate dedicate ai presidi biologici slow food al NaturaSì di piazza Torino : mandarino tardivo di Ciaciulli ed il cappero Salina.

Dal 11 al 21 marzo ci prepareremo alla Festa del Papà con la presentazione di due linee di cosmesi bio dedicate a lui; in via Cavour focus sui prodotti uomo a marchio Natyr ed in piazza Torino con Benecos for men only.

Fino al 8 marzo prosegue nei due punti vendita : ‘Donne che fanno fiorire il pianeta’, focus sulla cosmesi dalle donne per le donne con un omaggio veramente originale.

