Intervento dei Vigili del Fuoco a San Damiano d’Asti nel pomeriggio di oggi, venerdì 26 marzo.

A seguito di un incidente stradale avvenuto in Via Roma, nei pressi dell’incrocio con Via Marchiaro, di cui non si conosce ancora la dinamica, gli uomini del comando di Asti fuoco sono intervenuti per bloccare una fuga di gas di una colonnina adiacente alla strada.

Sul posto anche i tecnici dell’Italgas.