Un astigiano vincitore del concorso dell’ACI

Stefano Sandrigo, tesserato ACISPORT, pilota astigiano con la passione per i rally è uno dei diciotto vincitori dell’Apple I-Phone 11 64GB in palio del “Concorso Campagna incentivazione Rete ACI terzo quadrimestre 2020” riservato ai soci dell’Automobile Club Italia.

La consegna del premio si è tenuta martedì pomeriggio presso la sede dell’Automobile Club di Asti. Ha consegnato il premio Paolo Pinto (a sinistra nella foto con il vincitore), da settembre dello scorso anno direttore dell’Automobile Club di Asti il quale, durante l’incontro ha ricordato l’impegno nazionale e internazionale di ACI e FIA per promuovere la Sicurezza Stradale con lo slogan “Sign up, stay safe, save Lives for global road safety“.