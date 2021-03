Ultimi due giorni per votare Cocconato nella sfida de “Il Borgo dei Borghi”

Manca poco allo scadere delle votazioni per decretare il borgo vincitore dell’ottava edizione de “Il borgo dei borghi – La grande sfida 2021” dove, a rappresentare il Piemonte, c’è il bellissimo borgo del Nord Astigiano, Cocconato, la Riviera del Monferrato.

Si può votare tutti i giorni, esprimendo un voto al giorno, fino alle 23.59 di domani, domenica 21 marzo. C’è ancora tempo per dare il proprio contributo (con un voto oggi, sabato, ed uno domani, domenica) per far vincere Cocconato. Anche se mancano solo più due giorni, si può ancora fare tantissimo per portare il Piemonte in vetta alla classifica!

Per eleggere “Il Borgo dei borghi 2021” si vota registrandosi sul sito della RAI www.rai.it/borgodeiborghi o su www.raiplay.it o dall’applicazione raiplay. Il vincitore si scoprirà durante la serata finale, in onda domenica 4 aprile, e condotta da Camila Raznovich.

Volete fare un giro a Cocconato, almeno virtualmente, aspettando tempi migliori? Ecco a voi gli speciali della nostra Giornarunner®.

