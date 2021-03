Ucid Asti, presentato l’ultimo libro di don Marco Andina con meditazioni sui Vangeli festivi

Interessante incontro, in video conferenza, organizzato dall’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti con don Marco Andina, vicario generale della Diocesi di Asti e consulente ecclesiastico Sezione di Asti UCID che ha presentato il suo ultimo libro con meditazioni sui Vangeli festivi: “Perché avete paura? Non avete ancora fede?”, dedicato ai Vangeli festivi del ciclo liturgico dell’anno B e in particolare, al Vangelo di Marco.

Si tratta del secondo volume scritto da don Marco su questo tema – il primo, dal titolo “Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?, è dedicato ai Vangeli Festivi dell’anno A – e raccoglie 62 meditazioni il cui obiettivo principale è quello di invitare ad una lettura personale dell’intero Vangelo. La particolarità di queste riflessioni è costituita dalla presenza di racconti, aneddoti, detti provenienti da diverse tradizioni religiose e culturali, che servono a rendere più vivaci e interessanti le meditazioni, ma anche a mostrare come il Vangelo entri in contatto con ogni cultura e ogni tradizione religiosa.

Moderatore della serata, a cui hanno partecipato numerosi presidenti delle sezioni regionali dell’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti e numerosi soci, è stato Simone Solaro, presidente della sezione astigiana dell’UCID il quale ha contribuito all’organizzazione dell’incontro con la sezione di Vercelli presieduta da Vittorio Donati. Sono intervenuti Paolo Porrino, presidente, del Gruppo Interregionale Piemonte e Valle d’Aosta dell’UCID e S.E. Mons. Francesco Ravinale, Vescovo Emerito della Diocesi di Asti e Consulente Ecclesiastico dell’UCID Piemonte Valle d’Aosta.