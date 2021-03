Sindacati Scuola, dalla DAD ai tagli al Diritto allo studio: “Pensare alla scuola come investimento”

Riceviamo e pubblichiamo.

“Apprendiamo dagli organi di stampa che si intenderebbe operare un taglio di cinque milioni delle risorse per il diritto allo studio relative ai voucher scuola quando invece occorrerebbero investimenti aggiuntivi e mirati, così come da noi richiesto in sede di conferenza per il diritto allo studio, che peraltro non è più stata convocata.

Qualora la notizia fosse confermata si tratterebbe di un’ingiustizia perpetrata nei confronti delle famiglie e degli allievi.

Segnaliamo inoltre l’urgenza di un investimento ad hoc per le allieve e gli allievi della Formazione professionale, di competenza regionale, per dare uguale garanzia all’accesso alla DAD a tutti i 17.000 allievi e rimediare alla mancanza di device.

Abbiamo chiesto un incontro al Presidente Cirio e all’Assessore all’Istruzione Chiorino per avere notizie certe e presentare le nostre proposte per un investimento mirato eper dare risposta alle famiglie idonee ma quest’anno escluse.

Luisa Limone”

FLC CGIL PIEMONTE

Maria Grazia Penna

CISL SCUOLA PIEMONTE

Diego Meli

UIL SCUOLA PIEMONTE