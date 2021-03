Silvana Bertolotti è la nuova presidente della Casa di riposo Santanera di Villafranca d’Asti

La Fondazione – Casa di riposo “Dr. Venanzio Santanera” ha un nuovo Consiglio di amministrazione. Sono stati designati ieri, giovedì 11 marzo, con un decreto, dalla sindaca Anna Macchia i quattro rappresentanti dell’ente.

Presidente per i prossimi cinque anni sarà Silvana Bertolotti, consulente aziendale, residente ad Asti, affiancata dai consiglieri Alfredo Castaldo, operatore della sicurezza, già presente nel precedente Cda guidato da Carlo Binello, Eugenio Demaria, pensionato, e Elena Maggio, infermiera. Tutti e tre risiedono a Villafranca.

Come da statuto della Fondazione, nel Cda un posto spetterà di diritto al parente più prossimo al fondatore Venanzio Santanera. Secondo quanto specificato nell’avviso emesso a febbraio dal Comune per la selezione delle candidature (quattro quelle poi pervenute in Municipio), i nuovi amministratori opereranno senza compenso.

“Valutati i curricula e verificate le specifiche professionalità e attitudini personali dei soggetti che hanno manifestato il loro interesse alla nomina – indica Macchia nel decreto in cui si designano i componenti del Cda e si indica il presidente – si è ritenuto doveroso il rispetto delle condizioni di genere tenendo conto delle condizioni di pari opportunità”.

Oggi i neo amministratori sottoscriveranno in Municipio l’accettazione all’incarico, a cui seguirà in tempi brevi l’insediamento, atto necessario affinché il il CdA diventi operativo. Le nomine saranno comunicate al Consiglio comunale, nella prossima seduta, dalla prima cittadina, che rivolge l’augurio di buon lavoro al nuovo Cda e ringrazia gli amministratori uscenti per il lavoro svolto.