Si cercano volontari per la campagna vaccinale anti-covid ad Asti: ecco come aderire

L’Asl di Asti è impegnata con tutte le risorse a propria disposizione nell’accelerare la campagna di vaccinazione anti-Covid, in modo da garantire nel più breve tempo possibile la copertura vaccinale ai cittadini del territorio.

Con questo obiettivo, l’azienda sanitaria ha pubblicato un avviso destinato a tutte le persone disponibili a diventare volontari della campagna vaccinale in supporto agli operatori dell’Asl At, sulla base della delibera approvata dalla Regione Piemonte nei giorni scorsi.

L’avviso è indirizzato:

– al personale sanitario (medici, odontoiatri, infermieri, assistenti sanitari) in servizio o in pensione, per quanto riguarda la somministrazione dei vaccini;

– al personale non sanitario per quanto riguarda le attività di supporto alla campagna.

La domanda di adesione (pubblicata in home page sul sito istituzionale dell’Asl di Asti al link cliccando QUI) deve essere compilata e inviata all’indirizzo reclutamento@asl.at.it.