Sfida a colpi di problemi matematici per gli studenti dell’Istituto Pellati con la prova delle Olimpiadi di Matematica

Riceviamo e pubblichiamo il resoconto dell’Istituto Pellati sulla partecipazione di un gruppo di studenti alle Olimpiadi della matematica

Oggi, giovedì 11 marzo, 57 alunni dell’Istituto Pellati hanno partecipato ai Giochi di Archimede, gara individuale nazionale di problemi matematici; questo nell’ambito del Progetto Olimpiadi della Matematica.

Da tempo la nostra scuola partecipa a questi giochi e, fortunatamente, anche quest’anno siamo riusciti ad affrontare l’annuale sfida a colpi di problemi. Ciò grazie all’Unione MATEMATICA Italiana (UMI) che è riuscita ad organizzare la gara online: i responsabili nonostante difficoltà ed imprevisti hanno trovato un nuovo modo per proporre la gara.

Così 57 giovani appassionati di matematica del nostro Istituto in un ora hanno cercato di risolvere 12 rompicapo. I ragazzi al termine della gara erano alcuni soddisfatti, altri meno, ma in gara nessuno ha mollato: la sfida, sotto forma di gioco, ci mette alla prova. La matematica, invece, ci guida in un viaggio che ha per tappe la nostra intuizione, la nostra perseveranza, il piacere di trovare una soluzione, la nostra abilità ed il gusto di non arrendersi mai né davanti al successo e nemmeno alla temporanea resa.

Grazie UMI!