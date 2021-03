Scuole Piemonte, Chiorino: “Chiesto al Ministro le categoria che potranno richiedere lezioni in presenza per i propri figli”

“Siamo in attesa di un riscontro dal Ministro Bianchi, sollecitato con una lettera scritta dal presidente Alberto Cirio, che definisca l’elenco delle categorie a cui verrà data la possibilità di richiedere scuola in presenza per i propri figli – così l’assessore all’istruzione Elena Chiorino in merito all’ultima circolare ministeriale nella quale si fa riferimento ad un elenco di categorie professionali, intese come “servizi pubblici essenziali”.

“Un riscontro per il quale attendiamo risposta il prima possibile – puntualizza Chiorino – così da poter dare dettagliate informazioni alle famiglie ed alle autonomie scolastiche”.