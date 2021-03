Scenari economici: ecco come il Coronavirus ha cambiato gli investimenti

Un effetto indiretto della pandemia è stato l’aumento record dei risparmi delle famiglie italiane, arrivati a quasi 1.700 miliardi di euro secondo l’Abi, più del PIL italiano del 2020. Allo stesso tempo, maggiori risorse a disposizione e poche opportunità di spesa e investimento, con i rendimenti degli strumenti classici a basso rischio ai minimi storici, hanno favorito l’incremento del trading online attraverso l’uso delle tecnologie digitali.

Nell’ultimo anno è aumentato in modo considerevole il numero di italiani che investono online, con il famoso broker eToro che ha recentemente festeggiato i 20 milioni di utenti, dei quali oltre il 7% risiedono nel nostro Paese. Con l’emergenza Covid i trader retail si sono concentrati sul mercato azionario, acquistando soprattutto i titoli tech e green come Tesla, Microsoft, Apple e Amazon.

In molti hanno cavalcato l’onda rialzista nel settore crypto, investendo in Bitcoin, Ethereum e Ripple, ma anche nelle criptovalute emergenti. Secondo gli esperti di Insider24, per la diversificazione del rischio in tanti hanno puntato sugli investimenti in ETF, strumenti efficaci per ridurre il rischio e differenziare il capitale, mentre per i professionisti di BlackRock rappresentano la soluzione preferita per gli investimenti sostenibili.

L’aumento degli investimenti ESG durante la pandemia

La crisi sanitaria ha permesso a molti italiani di aumentare i propri risparmi, soldi utilizzati spesso per gli investimenti ESG. Si tratta di partecipazioni presso fondi comuni e strumenti indicizzati come gli ETF, prodotti semplici per diversificare il portafoglio, considerati ormai un’alternativa ai titoli di Stato. I bond sovrani non esercitano più il loro appeal, sia per l’arrivo delle nuove generazioni, sia per il crollo dei rendimenti dell’obbligazionario.

Gli investitori più giovani possiedono maggiori competenze in ambito finanziario, inoltre sono più inclini nell’utilizzo delle nuove tecnologie digitali per il trading online, per questo motivo non hanno problemi a investire in modo telematico. Allo stesso tempo, sono anche più consapevoli sui rischi e le opportunità legate agli investimenti finanziari, soprattutto per quanto riguarda le donne, in grado di ottenere performance migliori quando si analizzano i rendimenti nel lungo termine.

Questi aspetti stanno spingendo l’aumento dei flussi d’investimento, in parte dati in gestione ai fondi e ai consulenti finanziari, in parte amministrati direttamente tramite le piattaforme di trading online. Broker come eToro, Plus500, ForexTB o Trade.com sono sempre più impiegate per ottenere l’accesso ai mercati finanziari, per operare in modo autonomo su azioni, criptovalute, materie prime, Forex e indici.

Su ETF e fondi le preferenze sono per gli investimenti sostenibili ed etici, quindi vengono scelti soprattutto prodotti selezionati attraverso i criteri ESG, prestando la massima attenzione all’acquisto di titoli il cui business offre benefici per l’ambiente e la collettività. Negli investimenti diretti, invece, si tende ad assumere un rischio più elevato, ricercando rendimenti più alti per sfruttare le potenzialità dei mercati finanziari.

L’importanza della formazione per investire online

L’ampia accessibilità degli investimenti online non deve far sottovalutare l’importanza della formazione, un fattore cruciale per ottenere risultati concreti in ambito finanziario ed evitare truffe ed errori. Nonostante oggi il livello di educazione finanziaria sia nettamente più alto che in passato, per investire in modo professionale è necessario fare un passaggio in più, imparando le basi del trading online per operare in modo consapevole ed efficace.

Le possibilità di apprendimento non mancano, infatti grazie al boom di internet è possibile trovare tantissime risorse utili anche gratuite, basta verificare l’autorevolezza delle fonti e selezionare soltanto i contenuti di qualità. In alternativa, si possono seguire corsi dedicati per migliorare il grado di competenze, acquistare libri su trading e finanza, oppure fare pratica con un conto demo di un broker online e studiare da soli come autodidatti.

Ad ogni modo, è essenziale imparare l’analisi tecnica e fondamentale, capire i meccanismi dei mercati finanziari, conoscere i principali strumenti d’investimento e apprendere come realizzare una strategia operativa efficiente e adatta alle proprie esigenze. Un approccio prudente e professionale consente di investire in modo autonomo i propri risparmi, scegliendo in maniera efficace i prodotti finanziari migliori in base ai risultati che si vogliono ottenere nel lungo periodo.