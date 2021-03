C’è tempo fino al 15 marzo 2021 per presentare le domande per il Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione all’11° corso triennale di 626 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri.

Lo scorso anno nell’Astigiano le domande sono state 23 e 1 giovane di Asti è risultato vincitore di concorso.

Di seguito il video realizzato dall’Ufficio Cerimoniale del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per la promozione del concorso, per tutte le informazioni clicca qui —->>>> http://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi/concorsi-pubblici/concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-ammissione-11-corso-triennale-di-626-allievi-marescialli-ruolo-ispettori-arma-dei-carabinieri