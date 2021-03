Saturimetri per gli over 70 a Tonco mentre si guarda al futuro con nuovi investimenti

L’Amministrazione comunale di Tonco, con fondi statali destinati ad affrontare l’emergenza sanitaria, ha acquistato per un totale di 2600 euro, dei saturimetri destinati alle 120 famiglie con almeno un componente da 70 anni in su. In questi giorni sta avvenendo la distribuzione coordinata dalla Farmacia del paese del dottor Alberto Venezia direttamente in negozio o a domicilio.

L’Amministrazione ha inoltre intrapreso altre attività come il restauro e messa a norma del locale della Pro Loco grazie ad un contributo del 2021 di 100.000 euro da parte del Ministero degli Interni e la manutenzione straordinaria delle strade comunali bianche di campagna con ghiaia.

A metà aprile, infine, inizieranno ufficialmente i lavori alla “Casa della Musica”. Grazie ad un contributo del GAL (39.000 euro) co-finanziato dal Comune (35.000 euro) sarà possibile recuperare i locali della Banda La Bersagliera che andranno ad ospitare corsi di propedeutica e di avviamento musicale. “Lo scopo di questo progetto è diffondere la musica tra i bambini e ragazzi di Tonco e dei paesi limitrofi – spiega il sindaco Cesare Fratini – Vogliamo puntare sull’educazione musicale per poter attuare un cambio generazionale e supportare le attività della Bersagliera, una realtà importante per la nostra cultura e identità locale”.

“Con questi interventi cerchiamo di guardare al futuro post Covid nella speranza di poter tornare presto alla normalità sia lavorativa che sociale” è il commento finale del primo cittadino.