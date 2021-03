San Damiano d’Asti: costruttivo incontro in comune con il Questore di Asti Sebastiano Salvo

Prosegue la serie di incontri del Questore di Asti, Sebastiano Salvo con i Sindaci della Provincia, al fine di conoscere più da vicino la realtà dei principali comuni astigiani; dopo aver incontrato la settimana scorsa il Sindaco di Canelli, nella mattinata di oggi, martedì 2 marzo, il Questore è stato ricevuto dal Sindaco del Comune di San Damiano d’Asti Davide Migliasso.

“Questa mattina si è tenuto l’incontro istituzionale con il Questore di Asti presso il nostro comune, erano presenti anche due dirigenti della Questura, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Villanova d’Asti capitano Chiara Masselli, il vice comandante della Polizia Locale Maria Chiummo, con due agenti di Polizia Locale” dichiara Davide Migliasso che ha ricevuto il questore insieme all’amministrazione comunale.

“E’ stato un incontro molto piacevole e costruttivo di confronto su diverse tematiche di sicurezza e prevenzione suddiviso in tre momenti, il primo è stato un incontro personale tra il sottoscritto e il questore dove abbiamo fatto il punto della situazione a San Damiano, abbiamo analizzato eventuali criticità che potessero essere presenti o manifestarsi anche se vi anticipo che non ci sono particolari criticità in termini di sicurezza sul territorio comunale, ci sono alcune dinamiche che meritano di essere prese in considerazione, come la prevenzione sui furti, atti di microcriminalità, imbrattamenti, situazioni che con la presenza assidua e quotidiana di forze dell’ordine, in primis carabinieri e polizia locale, riusciamo a monitorare e contenere. C’è stata ampia disponibilità da parte del questore di collaborazione della Polizia di Stato sul territorio comunale e di questo ne sono onorato e ringrazio il questore, sapere di poter contare su un altro organo di forza di polizia è sicuramente molto importante. Evidenzio che comunque la polizia effettua già attività sul nostro territorio, ma è stata rinnovata la piena e totale volontà di essere a disposizione in caso di qualsiasi bisogno, sia per l’amministrazione comunale ma penso per la cittadinanza tutta sentire di avere la possibilità di una maggior presenza di forze dell’ordine per monitorare il territorio è sicuramente importante e fondamentale” prosegue il primo cittadino sandamianese.

“Il secondo momento dell’incontro è stato di carattere di confronto più ampio con tutti gli altri intervenuti dove è stato presentato al Questore il sistema attuale di videosorveglianza sul territorio comunale ed è stato presentato nei minimi particolare il nuovo progetto di videosorveglianza che ha partecipato al bando del Ministero dell’Interno.

Il terzo momento dell’incontro è stata la visita ai locali della Polizia Locale, molto positivo il giudizio del questore sul nostro impianto di videosorveglianza, abbiamo fatto vedere un nuovo locale, già sede dell’unione Colline Alfieri, che stiamo ristrutturando perchè diventerà la nuova sala operativa per il nuovo impianto di videosorveglianza che necessita di maggiore spazio.”

In conclusione alla visita il Questore è stato omaggiato dall’amministrazione comunale di una pergamena e di un libro di San Damiano, redatto dalla compianta maestra Maria Cirio.