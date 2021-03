Riprendono a pieno ritmo le vaccinazioni anti Covid all’Asl di Asti

Dopo la nuova autorizzazione da parte di Aifa all’utilizzo del vaccino AstraZeneca, l’Asl di Asti è pronta a proseguire la campagna vaccinale contro il Covid-19 a pieno ritmo. L’obiettivo resta quello di garantire ai cittadini dell’Astigiano la protezione dal virus Sars-CoV-2 nel più breve tempo possibile.

PUNTI VACCINALI

Nei prossimi giorni sarà riattivata la piena funzionalità di tutti i punti vaccinali già allestiti: si continuerà con la vaccinazione per le persone over 80, con il completamento delle prime dosi per il personale scolastico (previsto per la prossima settimana) e con la vaccinazione delle persone disabili in struttura, cui seguiranno le fasce e le categorie che saranno individuate dal piano regionale. Inoltre, l’Asl sta lavorando alla predisposizione di ulteriori sedi di grandi dimensioni, nel territorio cittadino, che saranno attivate per consentire di procedere più rapidamente.

VACCINATI 9.200 OVER 80

Ad oggi sono complessivamente 31.029 i vaccini somministrati dall’inizio della campagna nell’Asl di Asti, di cui 8.425 seconde dosi. Nonostante il rallentamento obbligato degli ultimi giorni, sono già oltre 9.200 i cittadini over 80 vaccinati, il 71% di tutti coloro che hanno aderito. Se la disponibilità dei vaccini sarà assicurata secondo quanto previsto, la somministrazione delle prime dosi nei centri vaccinali per le persone over 80 terminerà entro l’11 aprile. Da lunedì, inoltre, raddoppieranno (da 2 a 4) le Unità mobili dedicate alle vaccinazioni domiciliari, per consentire di completare l’inoculazione delle prime dosi entro il 28 aprile.

TASK FORCE

L’Asl At ha poi istituito una task force, che contatterà direttamente tutti i cittadini che negli ultimi giorni hanno visto temporaneamente sospeso il loro appuntamento vaccinale, per fissare una nuova seduta.

NUMERO VERDE PER I CITTADINI OVER 80

In più da lunedì 22 marzo l’Asl mette a disposizione dei cittadini over 80 e delle loro famiglie un nuovo numero verde dedicato 800.660.020, che fornirà chiarimenti e risponderà a quesiti specifici in merito alle vaccinazioni.

Il numero sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 17.

“Abbiamo la possibilità di ripartire a pieno ritmo con le vaccinazioni, dopo le rassicurazioni da parte delle autorità competenti sulla sicurezza del vaccino AstraZeneca. Adesso il nostro impegno sarà di accelerare il più possibile con la campagna, per quanto le forniture dei vaccini ce lo permetteranno, e in questo senso le parole del presidente Cirio ci confortano” sottolinea il direttore generale Asl At Flavio Boraso.