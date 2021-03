Rimossi rifiuti dal Versa: nuovo intervento dei Volontari dell’Associazione Protezione Civile Città di Asti

Nuovi interventi sul territorio dell’associazione volontari Protezione Civile Città di Asti: questa mattina a Caniglie, nella zona del ponte sul Versa, sono stati rimossi rifiuti da una squadra di 5 volontari. Richiesto dall’ufficio Ambiente del Comune di Asti, l’intervento è stato realizzato e portato a termine in collaborazione con Asp.

“Situazioni simili sono purtroppo segnalate in diversi luoghi del territorio comunale – spiegano i volontari – per questo motivo il consiglio direttivo dell’associazione, che si è riunito nei giorni scorsi in videoconferenza, ha definito un programma che prevede un programma di interventi mirati nelle prossime settimane”.

Considerato il perdurare dell’emergenza sanitaria, gli interventi se pur frequenti, saranno condotti con un numero limitato di volontari provvisti di adeguati dispositivi di protezione individuale e con le dovute precauzioni.