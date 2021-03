Covid-19: ricoveri e prestazioni ambulatoriali, cosa cambia nell’Asl di Asti

L’attuale fase dell’emergenza Covid, alla luce della situazione epidemiologica in atto, ha richiesto all’Asl di Asti di rimodulare l’organizzazione delle attività sanitarie, anche in base alle indicazioni regionali.

Nello specifico:

– le prestazioni ambulatoriali (visite ed esami) già prenotate, sia presso l’ospedale di Asti che nelle sedi territoriali, continuano a essere regolarmente erogate, dove è assicurato il rispetto di tutte le precauzioni e le misure di distanziamento, a tutela della sicurezza dei pazienti;

– le prenotazioni di nuove prestazioni ambulatoriali (visite ed esami), sia presso l’ospedale di Asti che nelle sedi territoriali, delle attività di carattere U – urgente (da assicurare entro 72 ore) e B – breve (da assicurare entro 10 giorni) e degli screening oncologici sono mantenute. Sono invece sospese le prenotazioni di tutte le altre prestazioni;

– i ricoveri ospedalieri no Covid sono temporaneamente sospesi, a eccezione delle urgenze, dei ricoveri oncologici e che riguardano patologie soggette a evoluzione, che continuano a essere garantiti.

“Stiamo monitorando con attenzione l’evoluzione dei contagi e dei ricoveri, cercando di ridurre il più possibile i disagi ma allo stesso tempo tutelando la salute dei pazienti. Comunque anche in questa fase, dove sarà possibile e dove ci saranno le condizioni di sicurezza, proseguiremo con il recupero delle prestazioni ambulatoriali sospese nel corso della seconda ondata – spiega il direttore generale Asl At Flavio Boraso –. Finora l’incremento dei ricoveri ospedalieri è stato limitato ma siamo pronti, se fosse necessario, ad aumentare i posti letto dedicati ai pazienti Covid. In ogni caso, le urgenze e l’attività oncologica continueranno a essere garantite”.