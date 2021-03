Ricevuto in municipio l’astigiano Maurizio Campia, ceo di Pharmercure

Sabato 13 marzo il Sindaco Maurizio Rasero, l’Assessore Mariangela Cotto ed il Consigliere Comunale Federico Garrone hanno incontrato a Palazzo Civico Maurizio Campia, CEO della Pharmercure s.r.l., di recente inserito nell’elenco degli under 30 più influenti del 2021 secondo Forbes Italia.

Nel complimentarsi per l’importante risultato, il Sindaco ha manifestato l’intenzione di verificare la possibilità di proporre l’organizzazione di percorsi di studio che possano, anche tramite l’esempio di ragazzi di successo quali Campia, essere di formazione ed ispirazione per i giovani imprenditori.

Campia, ricordando come lui stesso debba molto alla disponibilità di chi ha avuto la voglia di ascoltarlo e credere nel suo progetto, ha evidenziato come una tale iniziativa possa essere assolutamente interessante, manifestando la disponibilità sua e dei sui soci: “Credo molto al principio del give back. Se posso fare qualcosa per restituire alla mia città, che in me ha creduto a partite dal dott. Maggiora, qualcosa di quello che ho ricevuto, non posso che esserne felice”.

L’incontro si è concluso con il reciproco impegno a verificare quale possa essere il percorso migliore da intraprendere, anche con l’ausilio di Astiss.