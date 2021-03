Ricevuti in Municipio neo pensionati della Questura di Asti

Ieri il Sindaco Maurizio Rasero ha ricevuto in Municipio, insieme alla dott.ssa Vittoria Rissone Vicario della Questura di Asti ed al Commissario Valerio Coluccio, i neo pensionati Gianluigi Aseglio e Maurizio Beato per complimentarsi per il traguardo raggiunto e ringraziarli del lavoro svolto in tutti questi anni a servizio della comunità.

Con l’occasione il Sindaco ha fatto da “cicerone” ai suoi ospiti mostrando loro le sale di rappresentanza di palazzo civico e nel salutarli si è detto certo che sapranno mettere ancora a disposizione del territorio la loro professionalità, la loro competenza e la loro esperienza.

Nella foto: i neopensionati col Sindaco Rasero, il Vicario Rissone ed il Commissario Coluccio