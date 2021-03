Ricevuti in Municipio il commissario straordinario e il direttore dell’Automobile Club di Asti

Ieri, martedì 9 marzo, il sindaco Maurizio Rasero ha ricevuto in municipio Luigi Berutti, commissario straordinario e Paolo Pinto direttore dell’Automobile Club Asti.

Il primo cittadino nel ringraziarli per la visita ha dichiarato: “L’incontro ha rappresentato l’occasione per un confronto costruttivo tra enti che operano sul territorio nell’intento di valorizzarlo al massimo anche attraverso il rilancio della sezione Automobile Club di Asti”. A corollario, Berutti ha ribadito l’importanza della collaborazione sinergica tra enti ed istituzioni ricordando l’importanza del ruolo attivo dell’ACI anche per rafforzare i rapporti con l’Amministrazione Comunale.

Pinto ha aggiunto che l’ACI di Asti non è solo un’associazione di automobilisti ma è anche una sezione della federazione sportiva automobilistica iscritta al Coni. Il sindaco ha infine incoraggiato il direttivo a formulare delle ipotesi di sinergia per sviluppare servizi sul territorio.