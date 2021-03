Ricevuti in Municipio i neo pensionati della Questura di Asti

Ieri il Sindaco Maurizio Rasero ha ricevuto in Municipio, insieme al Questore Sebastiano Salvo ed al Commissario Valerio Coluccio, i neo pensionati Liliana Macario ed Ettore Ricci per ringraziarli del lavoro svolto in tutti questi anni di servizio presso la Questura di Asti a favore del nostro territorio.

Durante l’incontro il Sindaco, che ha omaggiato alcune pubblicazioni dedicate al nostro territorio ed al Palio agli ex agenti, si è complimentato per il traguardo raggiunto ed ha colto l’occasione per ricordare l’importanza della collaborazione tra istituzioni e forze dell’ordine soprattutto in un momento così delicato per la comunità.

Nella foto: il momento della consegna degli omaggi