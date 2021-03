Regole base per spedire un pacco in tutto il mondo 

Non è necessario che tu ti rechi all’ufficio postale o nella sede di un corriere per utilizzare i servizi offerti dalle stesse compagnie. In effetti, le attività più semplici possono essere svolte dalla comodità e dalla sicurezza di casa tua tramite computer semplicemente collegandoti al sito del corriere o della compagnia prescelta per l’invio.

Il servizio inerente le spedizioni di pacchi è uno dei più diffusi presso qualunque corriere o compagnia del settore e consente di inviare qualunque cosa da una parte all’altra del mondo senza alcun limite di peso e numero di colli.

In caso tu abbia un’attività e necessiti di usufruire quotidianamente del servizio di spedizioni, potrai usufruire di tariffe preferenziali, opzioni di fatturazione particolari e altri vantaggi derivanti da avere un account online e poter prenotare a piacimento le varie opzioni relative al ritiro pacchi e alla consegna.

Informazioni generali e opzioni di spedizione

Non esiste un modo semplice per riassumere tutte le opzioni di spedizione. Ci sono una varietà di fattori che entrano in gioco, tra cui dimensioni e peso del pacco, Paese di origine e di destinazione nonché la preferenza personale del cliente per il monitoraggio delle informazioni e dell’assicurazione.

Calcolo della commissione

Un corriere o un ufficio postale valuterà attentamente gli aspetti che concorreranno alla determinazione del prezzo di una spedizione:

– Dimensioni confezione

– Peso del pacco

– Luogo di spedizione

– Luogo di destinazione

– Tracciamento

– Sicurezza

Spedizione conveniente

Uno dei migliori segreti per avere successo nell’e-commerce è capire come spedire in modo redditizio.

Prima di finalizzare il listino prezzi e la strategia per la tua attività, dovresti utilizzare un grafico per mappare tutti i costi associati alla consegna dei tuoi prodotti nelle mani del cliente.

Assicurazione e monitoraggio

A seconda di ciò che stai vendendo o acquistando e del suo valore, l’assicurazione di spedizione e tracciamento può offrire molta sicurezza. Con la maggior parte dei corrieri, l’assicurazione e il monitoraggio sono relativamente economici quindi è consigliabile stipularne una per evitare che un pacco venga perso o danneggiato. Alcuni servizi di pagamento come PayPal richiedono una prova di consegna o un numero di tracciamento per poter beneficiare dell’assicurazione del venditore.

Prendi in considerazione l‘acquisto di un’assicurazione in caso di spedizione articoli costosi e di valore in modo che nei rari casi in cui un pacco venga perso, sia coperto e rimborsato. Tieni presente che in alcuni servizi di trasporto l’assicurazione è già integrata nel prezzo oppure considerala quando confronti i vari prezzi del corriere.

Ti verrà fornito sempre, infine, il numero di tracking per monitorare in tempo reale le varie fasi della spedizione.

Dichiarazione doganale e moduli

Se le tue spedizioni sono in un altro continente, potrà capitare che tu debba includere un’adeguata documentazione doganale. Questi moduli indicano ai funzionari doganali del paese importatore cosa c’è nel pacco, quanto costa e se si tratta di un regalo o di un acquisto.

Rivolgiti al servizio postale di ogni paese per sapere esattamente quali moduli dovrai allegare al tuo pacco. Questi moduli devono essere compilati in modo onesto e trasparente per evitare che il pacco venga trattenuto in dogana.

In generale, le spedizioni internazionali non sono un problema per la maggior parte dei casi ma, tuttavia, possono rimanere bloccate in dogana a volte per giorni, a volte più a lungo. Assicurati che i tuoi clienti sappiano di questo eventuale rischio riguardante possibili ritardi doganali.

Tariffe, tasse e dazi

Il cliente sarà responsabile dei costi aggiuntivi addebitati dalla dogana. Generalmente non ce ne sarà bisogno ma è sempre una buona idea assicurarsi di includere queste informazioni nella pagina delle polizze in modo che i clienti non vengano colpiti da addebiti imprevisti.

Etichetta i tuoi pacchi

Dopo aver calcolato l’imballaggio, il servizio di corriere e i costi, dovrai decidere come etichettare i tuoi pacchi.

La maggior parte delle piattaforme di e-commerce ti consentirà di stampare gli indirizzi di spedizione dalla pagina dell’ordine e potranno essere incollati sui tuoi pacchi usando del nastro adesivo. Se vuoi fare un ulteriore passo avanti, considera le etichette postali autoadesive che puoi acquistare per la tua stampante domestica.

Conclusione

Ogni azienda dovrà affrontare sfide su cui lavorare e superare per sviluppare la strategia di spedizione migliore e più efficiente sia in entrata che in uscita. Ci vorranno tempo e aggiustamenti per determinare quale funzionerà meglio.

Comprendere tutte le variabili e l’evoluzione della tua strategia di spedizione man mano che la tua attività cresce sarà vitale per la salute e il successo a lungo termine. Quindi, una volta che pensi di aver capito tutto, non ti adagiare mai. Rivaluta ogni sei mesi la strategia per assicurarti di fornire il miglior servizio ed esperienza al miglior prezzo possibile ai tuoi clienti.

