“Regalati benessere”: gli eventi dedicati all’8 marzo con la Lilt Asti

L’ 8 marzo è un appuntamento importante per la LILT di Asti e quest’anno, pur con le restrizioni dettate dall’emergenza Coronavirus, l’Associazione non vuole venir meno alla celebrazione della Festa della Donna che per il mondo femminile rappresenta un momento di aggregazione, gioia e speranza.

La tanto attesa camminata “Asti in Rosa” è ancora una volta rinviata, ma la LILT è ugualmente presente con un insieme di eventi volti a portare un sorriso, un momento di spensieratezza, ma anche a diffondere un forte richiamo all’importanza di volersi bene adottando uno stile di vita sano sano e responsabile.

Il messaggio che vuole trasmettere la LILT di Asti in occasione dell’8 marzo è ancora una volta quello della prevenzione attraverso l’acquisizione di buone abitudini di vita, quali il regolare svolgimento dell’attività motoria e l’adozione di un’alimentazione corretta. Mantenere il fisico allenato e alimentarsi in modo corretto, possono infatti contribuire a migliorare il funzionamento del sistema immunitario e a renderlo più efficiente nel contrastare tutti i tipi di patologie, comprese quelle oncologiche.

L’iniziativa

“8 MARZO: REGALATI BENESSERE CON LA LILT – Momenti di benessere dedicati a te!” è il titolo dell’iniziativa organizzata dalla LILT Associazione Provinciale di Asti – ODV, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali, Volontariato e Sanità del Comune di Asti, CONI Piemonte Asti, Ufficio Scolastico Territoriale, Coldiretti Donne Impresa e che ha ricevuto il patrocinio di: Provincia di Asti, Comune di Asti, Consigliera di Parità, Commissione Comunale Pari Opportunità, Panathlon International Asti.

Nel rispetto delle norme contro la diffusione del Coronavirus, la LILT ha individuato una nuova formula per condividere i contenuti dell’iniziativa con la cittadinanza trasferendoli in rete attraverso la pubblicazione degli eventi videoregistrati sulle pagine Facebook e Instagram della LILT di Asti nei giorni 7 e 8 marzo.

Saranno 5 gli appuntamenti dedicati al mondo femminile, di cui 2 realizzati in presenza e 3 fruibili on line.

1° appuntamento domenica 7 marzo: “PROMUOVI PRODOTTI SANI PER L’APERITIVO DI DOMANI”. Si inizia con un evento in presenza organizzato dalla Coldiretti di Asti – Donne Impresa presso il Mercato Campagna Amica, in P.zza Alfieri volto a promuovere l’utilizzo di prodotti ortofrutticoli stagionali e a km 0 delle Aziende Agricole Astigiane. I prodotti agricoli acquistati sulle bancarelle verranno utilizzati nella prepaprazione dell’aperitivo dell’8 marzo.

2° appuntamento domenica 7 marzo: “ARTETERAPIA: BENESSERE CON LA FANTASIA”, evento in presenza, durante il quale le volontarie del gruppo di Arteterapia della LILT di Asti presenteranno, con una bancarella espositiva, i loro manufatti presso la chiesa Don Bosco dalle ore 8,30 alle ore 12,30. Manualità, creatività e fantasia sono gli ingredienti utilizzati dalle volontarie nelle attivtà laboratoriali per ridurre stress, preoccupazioni e per creare benessere psicologico.

3° appuntamento lunedì 8 marzo: “PER BRINDARE IN ALLEGRIA CON COLORE ED ALCHIMIA”, videolezione durante la quale la Prof.ssa Cristina Piccarolo, cuoca esperta di cucina naturale, preparerà con i prodotti ortofrutticoli acquistati presso il Mercato di Campagna Amica, un APERITIVO naturale, gustoso e a km 0. La videoregistrazione verrà pubblicata sulla pagina Facebook e Instagram della LILT di Asti.

4° appuntamento lunedì 8 marzo: “VIVI IL TUO RISVEGLIO E TI SENTIRAI MEGLIO”. La giornata prosegue con una lezione di “risveglio muscolare per tutte le età” a cura della Prof.ssa Lavinia Saracco, Delegato Provinciale CONI Piemonte di Asti. La videolezione potrà essere fruita on line da tutte le donne in base al livello di preparazione atletica individuale.

5° appuntamento lunedì 8 marzo: “ENERGIA, ALLEGRIA ED UN PIZZICO DI FOLLIA”. Le donne più allenate potranno seguire anche la videolezione curata dalla Prof.ssa Paola Prunotto, referente Educazione Fisica Motoria e Sportiva, Uff. IV- Ambito Territoriale Asti e Alessandria. In chiusura due atlete astigiane della palestra Alter Ego, Giorgia Viotti e Valentina Russo, offriranno “UNA COCCOLA IN PIU’”, breve lezione di attività motoria per le giovanissime.

Chi vorrà potrà, anche in questa occasione, sostenere la LILT di Asti in modo concreto sottoscrivendo l’iscrizione alla LILT come socio dell’Associazione (quota minima socio ordinario 15€). I primi 100 iscritti riceviranno un omaggio particolarmente gradito dalle donne: la T-shirt di Asti in Rosa.