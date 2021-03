Rasero scrive a Cirio per chiedere la chiusura dei supermercati nei giorni di Pasqua e Pasquetta

Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata dal sindaco di Asti, Maurizio Rasero, al presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, con la richiesta della chiusura delle aziende della grande distribuzione alimentare nelle festività Pasquali 2021.

Asti, 25 marzo 2021

Al Presidente Regione Piemonte

Alberto Cirio

Oggetto: chiusura aziende grande distribuzione alimentare festività Pasquali 2021

Caro Presidente,

l’approssimarsi delle festività pasquali impone alcune riflessioni che consentono, ed eventualmente suggeriscono, scelte politiche che di fatto vanno incontro alle esigenze di numerosi cittadini.

Ancora una volta, in questi lunghi mesi e, soprattutto, in queste ultime settimane di chiusura dovuta al lockdown della terza ondata, i dipendenti dei supermercati e delle aziende della grande distribuzione (alimentare) hanno fatto ampiamente la loro parte, garantendo alla comunità un servizio essenziale. È evidente, infatti, che il loro operato ha consentito la fornitura di generi di prima necessità 7 giorni su 7 con ampi orari di apertura delle attività stesse e che proprio tali ampi orari di apertura hanno oggettivamente facilitato la distribuzione dei clienti, limitando quindi, il più possibile, gli assembramenti.

Per questo motivo, come l’anno scorso, sono a chiederti di immaginare la chiusura di queste strutture nelle giornate di Pasqua e di Pasquetta, non solo per consentire a tutti questi lavoratori di trascorrere tali festività in famiglia, ma anche per consentire loro di godersi un po’ di meritato riposo.

Mancano ancora 10 giorni alla Santa Pasqua e l’eventuale tempestiva adozione di un provvedimento in tale direzione consentirà alla clientela di queste attività di organizzarsi per gli acquisti e di rifornirsi nel lasso di tempo rimanente, senza trovarsi spiazzati dall’apprendere all’ultimo la notizia di una chiusura, recandosi in massa in queste strutture all’ultimo minuto utile.

Mi rivolgo a te, poiché l’anno scorso, per contenere l’aggravamento del rischio sanitario nella mia città, con ordinanza sindacale n. 24 del 6 aprile 2020 avevo disposto la chiusura degli esercizi commerciali, salvo poi essere ripreso dal Prefetto della mia Provincia che, con sua nota dell’ 8 aprile, chiedeva di ritirare le ordinanze adottate in materia in quanto viziate giuridicamente, e solo il tuo intervento con D.P.R.G. n. 41 del 9 aprile 2020 aveva posto termine alla querelle.

Ti chiedo cortesemente di valutare con attenzione la mia richiesta e di provvedere se possibile.

Cordialmente,

Maurizio Rasero