Rasero in diretta facebook conferma: “Il Piemonte da lunedì torna zona rossa”

La notizia circolava già da inizio settimana e i dati di ieri lo avevano confermato, ora arriva l’ufficialità: il Piemonte torna in zona rossa a partire da lunedì.

Ad anticipare l’ufficialità che arriverà nelle prossime ore con l’ordinanza del ministero della salute, è stato il sindaco di Asti, Maurizio Rasero durante la diretta facebook tenuta sull’argine del fiume Tanaro: “Oggi c’è stata una riunione con il presidente Cirio, tutti i prefetti, tutti i presidenti di provincia e i sindaci dei comuni capoluoghi e si è data la conferma che da lunedì il Piemonte diventerà rosso; la regione nelle prossime ore prenderà alcune decisioni che anticiperanno alcune misure restrittive (vedi correlato ndr)” ha dichiarato Rasero.

Il primo cittadino ha poi aggiornato la situazione dell’ospedale di Asti: “Ho parlato con il direttore sanitario, i dati ad ieri vedono 75 positivi ricoverati di cui 8 in terapia intensiva; è un numero che sta leggermente aumentando rispetto alle giornate precedenti, in questi giorni c’è stato un po più di movimento in pronto soccorso.”