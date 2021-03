Rasero: “Ho chiesto a Trenitalia un collegamento diretto Asti-Milano”

In occasione della presentazione dei nuovi treni del Sistema Ferroviario Metropolitano del Piemonte, avvenuto presso la stagione di Asti alle 15 di oggi pomeriggio, il sindaco Maurizio Rasero ha approfittato della presenza dell’Amministratore Delegato di Trenitalia, Luigi Corradi, per parlargli della mancanza di un collegamento diretto tra Asti e Milano, che sarebbe fondamentale per il territorio.

“Non si poteva perdere della presenza dell’AD di Trenitalia – spiega Rasero – di sollecitare un collegamento diretto tra Asti e Milano, per il ruolo strategico di Asti come porta per i Paesaggi Vitivinicoli Patrimonio dell’umanità dell’Unesco, sia per i nostri concittadini.”

Un collegamento in treno tra Asti e Milano sarebbe molto importante per agevolare il turismo in tutta la provincia di Asti.

Nella foto, il sindaco di Asti Maurizio Rasero con l’Assessore regionale Marco Gabusi e l’AD di Trenitalia Luigi Corradi.