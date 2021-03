Rasero: “Focalaio ai campi nomadi di Via Guerra: stiamo monitorando la situazione, ho emesso ordinanza di quarantena”

Il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, con una diretta facebook ha aggiornato la situazione covid ad Asti, soprattutto in riferimento a due focolai che si sono verificati in città negli ultimi giorni.

“Negli ultimi due giorni abbiamo avuto due focolai che hanno fatto salire i numeri dei positivi in città, uno ha riguardato il nostro carcere, l’Asl è intervenuta subito, ne abbiamo parlato in Prefettura e si è poi deciso di procedere alla vaccinazione dei non positivi, ovviamente di chi ha accettato di farlo. il secondo focolaio ha riguardato i campi nomadi di Via Guerra, da giovedì stiamo monitorando la situazione. Il campo di Via Guerra lo possiamo dividere in tre situazioni: il campo rom, il campo sinti e una cascina abitata da una famiglia rom: una di queste realtà ha avuto 26 positivi su 32, diventati 27 nella giornata di domenica, tre di questi sono ricoverati in ospedale; in una seconda realtà sono stati riscontrati due positivi su trenta e oggi sono stati fatti i tamponi a tutti gli altri, nell’altra realtà zero positivi su 97, nei prossimi giorni per precauzione saranno fatti i tamponi. Io ho emesso un’ordinanza di quarantena, stiamo facendo tutte le cose che bisogna fare, ci stiamo coordinando” ha spiegato il primo cittadino

In chiusura Rasero ha aggiornato la situazione del Cardinal Massaia di Asti: “In ospedale ci sono 102/103 persone ricoverate, di cui 10 in terapia intensiva e 8 in semi intensiva. Numeri in crescita rispetto ai 70 dell’ultimo aggiornamento, ma ancora lontani dai picchi della prima e seconda ondata di aprile/maggio e ottobre/novembre, ma questo non ci deve far abbassare la guardia.”