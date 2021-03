Quasi un milione per mettere in sicurezza Odalengo Grande

Il Comune di Odalengo Grande ha ricevuto un contributo del Ministero dell’Interno di 998mila euro, c con un provvedimento di fine febbraio.

“Abbiamo avuto tale erogazione – dice il sindaco Fabio Olivero – insieme ad altri comuni della Valcerrina per la messa in sicurezza del territorio. Questa assegnazione è sicuramente un fatto positivo perché ci consentirà interventi nel capoluogo, in particolare sul muraglione, e nella frazione Frostolo”.