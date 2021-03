Quali sono gli utensili per la cucina più ricercati

Ormai è una passione comune a molti, tra restrizioni varie legate alla pandemia e nuovi modelli sociali che impongono mode e trend mutuate dalla tv, la cucina, da intendersi come l’arte del cucinare, è diventata un fenomeno di colore. I

l luogo ideale dove dare sfogo alle proprie fantasie culinarie, nel quale creare pietanze e mix sempre nuovi partendo da spunti di varia natura.

Cucinare a casa è stato uno di trend più diffusi del 2020, sul quale ha ovviamente influito l’esplosione della pandemia: a crescere in modo deciso è stato il mercato delle materie prime, ma anche quello degli utensili per la cucina. Quali sono i più ricercati?

– Estrattori: un must di questo periodo, nel quale tutto ciò che ruota attorno al concetto di salute e benessere sembra avere una marcia in più. Gli estratti naturali sono sempre più richiesti e prepararli a casa non è poi così raro. Il tutto proprio grazie alla presenza sul mercato di estrattori di qualsiasi genere, in grado di preparare estratti con massima semplicità.

– Mixer e robot da cucina: un aiuto per aspiranti cuochi, legato alla preparazione di pietanze più tradizionali rispetto ad estratti o affini. Con i robot da cucina è possibile tritare cibi, impastare ingredienti, mescolare. Strumenti adatti per tante necessità che permettono di dar vita ad una varietà enorme di piatti.

– Affumicatore: un altro dispositivo per la cucina che si sta facendo largo negli ultimi periodi con l’obiettivo di essere impiegato in ambito domestico è l’affumicatore. Come si evince, si tratta di un utensile tramite il quale è possibile affumicare i cibi andando in questo modo a conferire loro un maggiore sapore. I modelli di affumicatore presenti sul mercato oggi sono 4: affumicatori a caldo, a semifreddo, a freddo e con fumo.

– Preparatore di sushi: un’altra grande tendenza degli ultimi anni, il sushi. Con la pandemia è salito il dato di chi prova a prepararlo a casa, in autonomia. Esistono oggi specifici utensili che vanno a preparare i rolls di sushi in modo guidato, senza dover quindi ricorrere alla tovaglietta di bambù da arrotolarle.

– Separatori albume dal tuorlo: separare l’albume dal tuorlo quando si prepara un uovo è impresa non certamente semplice. Oggi è possibile farsi aiutare da specifici utensili da cucina che vanno a dividere l’uovo in due parti uguali grazie al lavoro di una pompetta che aspira il tuorlo, andando così a separarlo dall’albume.

Image by Mikes-Photography from Pixabay