Pubblicato il bando del Concorso nazionale di poesia e narrativa “Guido Gozzano” e del Premio “Augusto Monti”

L’Associazione Culturale “Concorso Guido Gozzano” e la Biblioteca di Poesia di Terzo organizzano, in collaborazione con il Comune di Terzo, la ventiduesima edizione del Concorso nazionale di poesia e narrativa “Guido Gozzano” e in collaborazione con la Biblioteca Civica e il Comune di Monastero Bormida la quinta edizione del Premio “Augusto Monti” per opere di ambito ligure e piemontese.

Il Concorso “Guido Gozzano” si divide in quattro sezioni:

Sezione A – libro edito di poesie in italiano o in dialetto (con traduzione) pubblicato a partire dal 2016. Può essere inviato un solo libro di poesie per Autore, in tre copie di cui una sarà catalogata e conservata presso la Biblioteca di Poesia di Terzo. Saranno escluse le antologie e le opere inviate tramite e-book o files elettronici.

Sezione B – silloge inedita in italiano o in dialetto (con traduzione) senza preclusione di genere. Si possono inviare da un minimo di 7 a un massimo di 12 poesie

Sezione C – poesia inedita in italiano o in dialetto (con traduzione) senza preclusione di genere con un massimo di tre poesie.

Sezione D – racconto, fiaba o novella inediti in italiano a tema libero (un solo racconto, fiaba o novella, massimo 5 pagine con spaziatura singola e carattere 12 Times New Roman).

Il Premio “Augusto Monti” si divide in due sezioni:

Sezione E – romanzo o raccolta di racconti editi, in italiano, pubblicati a partire dal 2016, di ambito piemontese e ligure. I concorrenti dovranno inviare le opere in tre copie di cui una sarà catalogata e conservata presso la Biblioteca Civica di Monastero Bormida.

Sezione F – saggio storico, letterario, antropologico, ambientale e sportivo, in italiano, pubblicato a partire dal 2015, di ambito piemontese e ligure. I concorrenti dovranno inviare le opere in tre copie di cui una sarà catalogata e conservata presso la Biblioteca Civica di Monastero Bormida.

Gli elaborati dovranno essere inviati entro mercoledì 14 luglio 2021 (fa fede il timbro postale).

I libri editi dovranno essere inviati in tre copie (Sezione A-E-F), al seguente indirizzo: Concorso nazionale di poesia e narrativa “Guido Gozzano” – Via La Braia, 9 – 15010 Terzo (AL).

In allegato all’opera dovranno essere inviate la scheda di partecipazione e la ricevuta del versamento.

E’ possibile inviare tramite posta ordinaria o tramite corriere.

Tutte le opere inedite (Sezioni B-C-D) potranno essere inviate via e-mail (modalità di invio preferita) a concorsogozzano@gmail.com con file anonimo in formato doc o pdf oppure per posta ordinaria, in tre copie anonime, all’indirizzo: Concorso nazionale di poesia e narrativa “Guido Gozzano” – Via La Braia, 9 – 15010 Terzo (AL)

In allegato all’opera dovranno essere inviate la scheda di partecipazione e la ricevuta del versamento via e-mail (tramite scansione o fotografia) o in allegato al plico cartaceo. Sarà dato atto, via e-mail, della corretta ricezione della domanda di iscrizione.

Sono considerate inedite le poesie, i racconti, le fiabe e le novelle, pubblicate su siti web, blog e riviste online.

La quota di partecipazione (Sezioni A, B, C, D, E, F ) di 15 euro permette l’iscrizione, indifferentemente a una o più sezioni, versando un’unica quota. Le case editrici sono esentate dalla quota di partecipazione.

PREMI

SEZIONE A: Primo classificato: 1.000 euro e diploma di merito; Secondo classificato: 750 euro e diploma di merito; Terzo classificato: 450 euro e diploma di merito

SEZIONI B: Primo classificato: 750 euro e diploma di merito; Secondo classificato: 500 euro e diploma di merito; Terzo classificato: 350 euro e diploma di merito

SEZIONE C: Primo classificato: 600 euro e diploma di merito; Secondo classificato: 400 euro e diploma di merito; Terzo classificato: 300 euro e diploma di merito

SEZIONI D: Primo classificato: 700 euro e diploma di merito; Secondo classificato: 500 euro e diploma di merito; Terzo classificato: 400 euro e diploma di merito

SEZIONI E-F: Primo classificato: 500 euro e diploma di merito; Secondo classificato 250 euro e diploma di merito

La Giuria ha la facoltà di attribuire Premi Speciali e Segnalazioni: per la migliore opera prima (sezione A) : farfalla in filigrana e diploma di merito; per la poesia dialettale (sezioni -A-B-C): 200 euro e diploma di merito

Il bando completo può essere scaricato cliccando QUI