Provincia di Asti, manifestazione di interesse per il conferimento del servizio di supporto legale amministrativo dell’Ente

La Provincia di Asti rende noto che intende compiere un’indagine di mercato meramente conoscitiva finalizzata all’individuazione di soggetti qualificati per il conferimento di un incarico professionale di assistenza e consulenza legale in ambito stragiudiziale per il “SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE AMMINISTRATIVO DELL’ENTE”, in ottemperanza alle linee guida n. 4 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 aventi ad oggetto: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 e successive modifiche e aggiornamenti intervenuti.

Il presente affidamento avverrà nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità ai sensi di legge.

Il presente avviso ha la finalità di favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di professionisti, i quali avranno facoltà di inviare la propria candidatura compilando lo schema in allegato.

Avviso pubblico supporto legale completo Click — > QUI

Allegato A Click -> QUI

Allegato B Click -> QUI