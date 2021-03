Provincia di Asti: al via i lavori per i progetti di riqualificazione fluviale sui torrenti Tiglione e Triversa

La Provincia di Asti è in procinto di dare l’avvio ai lavori per due importanti progetti di riqualificazione fluviale dei torrenti Tiglione e Triversa, per i quali ha ottenuto il finanziamento dalla Regione Piemonte.

Entrambi i progetti sono stati preceduti dalla sottoscrizione di una convenzione tra i Comuni di Belveglio, Cortiglione, Incisa Scapaccino, Isola d’Asti, Masio, Mombercelli, Montaldo Scarampi, Montegrosso d’Asti, Vigliano e Vinchio per quanto riguarda il Tiglione ed i Comuni di Baldichieri d’Asti, Maretto, Montafia, Roatto, Tigliole e Villafranca d’Asti per quanto riguarda il Triversa.

Il Presidente della Provincia di Asti Paolo Lanfranco dichiara come “la Provincia si confermi nel suo ruolo centrale sia di custode del patrimonio naturale ed ambientale del territorio astigiano, sia di coordinatore delle amministrazioni locali nella importante attività della sua salvaguardia e gestione”.

Le convenzioni si pongono l’obiettivo della riqualificazione dei due ecosistemi fluviali mantenendo o recuperando il buono stato di qualità delle acque superficiali e sotterranee, in conformità con i contenuti della pianificazione di settore distrettuale e regionale.

“Il quadro normativo in cui si inseriscono tali accordi – aggiunge il consigliere delegato all’Ambiente Andrea Gamba – è senza dubbio la Direttiva Quadro sulle Acque dell’Unione Europea, che stabilisce le linee programmatiche per la tutela delle risorse idriche sottoposte a sempre maggiore stress a causa delle attività economiche, della crescita della popolazione e dell’urbanizzazione”.

Con le determine n. 612 del 03/03/2021 per il torrente Triversa e n. 700 del 12/03/2021 per il torrente Tiglione si dà avvio al procedimento per l’occupazione temporanea non preordinato all’esproprio, sulle particelle catastali coinvolte nei progetti, con le indicazioni riportate nei relativi Avvisi pubblicati sull’Albo Pretorio delle Provincia di Asti e dei Comuni coinvolti.

In particolare si informa che la corretta esecuzione degli interventi previsti richiede l’occupazione temporanea della porzione di particelle catastali prospicienti i torrenti per una larghezza massima di 5 metri e che l’occupazione temporanea non andrà a pregiudicare la possibilità di accesso o di utilizzo della restante porzione della particella da parte dei relativi proprietari.

Si informa inoltre che, per quanto riguarda il torrente Triversa, la durata del cantiere è di circa 10 mesi, a far data dal 10/04/2021 fino al 28/02/2022, che gli atti tecnici sono scaricabili a questo indirizzo: https://www.provincia.asti.gov.it/it/page/progetto-triversa e che l’immissione in possesso avverrà nelle seguenti date ed orari:

– 6 aprile: ore 8,30 nel Comune di Montafia c/o SP 10 incrocio Loc. Bagnasco;

– 6 aprile: ore 14,30 nel Comune di Roatto c/o SP 10 incrocio Fraz. Pangeri;

– 7 aprile: ore 8,30 nel Comune di Maretto c/o SP 10 incrocio Fraz. Simonetti;

– 7 aprile: ore 14,30 nel Comune di Villafranca c/o SP 10 incrocio Strada Val Cerreto;

– 8 aprile: ore 8,30 nel Comune di Baldichieri c/o SR 10 incrocio Strada Vignassa;

– 8 aprile: ore 14,30 nel Comune di Tigliole c/o SP 12 zona ponte ferrovia.

Per quanto riguarda infine il torrente Tiglione , la durata del cantiere è di circa 12 mesi, a far data dal 15/04/2021 fino al 15/05/2022, che gli atti tecnici sono scaricabili a questo indirizzo: https://www.provincia.asti.it/it/page/progetto-tiglione e che l’immissione in possesso avverrà nelle seguenti date ed orari:

– 12 aprile: ore 8,30 nel Comune di Vigliano c/o incrocio SP 456 con via santa Deliberata (strada sterrata);

– 12 aprile: ore 14,30 nel Comune di Montegrosso d’Asti c/o incrocio SP 3 con Via Vallumida (ponte);

– 13 aprile: ore 8,30 nel Comune di Montaldo Scarampi c/o incrocio Via Codalunga con via Convento;

– 13 aprile: ore 14,30 nel Comune di Mombercelli c/o Campo Comunale di Mombercelli;

– 14 aprile: ore 8,30 per i Comuni di Vinchio e Belveglio c/o incrocio SP 3 con Via Vallone;

– 14 aprile: ore 14,30 nel Comune di Cortiglione c/o SP 27 (dopo la rotonda);

– 15 aprile: ore 8,30 nel Comune di Masio c/o incrocio SP 245 con str. Serra.