Profumo: come scegliere quello più adatto e come incide sul nostro umore

Il profumo è un elemento a cui la maggior parte delle persone non possono rinunciare, soprattutto le donne. Per ognuno di noi, infatti, il profumo è assolutamente indispensabile, è un elemento che ci contraddistingue dagli altri ed esprime la nostra personalità.

Una volta scelto il profumo che più ci piace, nella maggior parte dei casi, diventa unico ed insostituibile, ci abituiamo a quella determinata fragranza e la riconosciamo come nostra. Per le donne il profumo è un vero e proprio accessorio di bellezza, a cui è impossibile rinunciare e senza cui non è possibile uscire.

Come riconoscere la fragranza giusta?

Esistono in commercio tantissime varietà di profumi e spesso è molto difficile trovare fra tutte quella adatta a noi. Quando decidiamo di acquistare un profumo è necessario conoscere almeno il tipo di fragranza a cui vogliamo avvicinarci, visto che ne esistono di diverse categorie. In questo modo sarà più semplice scegliere, sia nei negozi fisici, che in autonomia con l’acquisto online, così da approfittare di prezzi vantaggiosi, ad esempio scegliendo dei profumi tester.

In generale, esistono le fragranze floreali, che richiamano il profumo fresco e speziato di alcuni fiori, come il gelsomino, la lavanda e la rosa. Ci sono poi le fragranze agli agrumi, che si avvicinano invece al profumo di alcuni frutti, come ad esempio, pompelmo, arancia e limone; altre fragranze che ricordano l’odore della legna bruciata o dell’incenso, dette cipriate.

Altre ancora sono composte da una miscela di fiori, muschio e agrumi; esistono anche le fragranze orientali, che emettono un piacevole profumo di spezie d’Oriente come sandalo, vaniglia e zenzero; infine, esiste l’ultima categoria detta fragranza ozonica, che si adatta perfettamente alle persone che amano il profumo del mare.

Visto che, non è affatto semplice scegliere il profumo più adatto a noi, prima di acquistarlo bisogna annusare diverse fragranze, è preferibile inoltre, lasciarle per qualche secondo sulla pelle, in modo tale da far sfumare l’odore e poter capire se la profumazione è quella giusta.

Tutti i profumi, infatti, cambiano a contatto con la nostra pelle, le varie fragranze si fondono con il nostro odore, creando effetti diversi. Proprio per questo motivo, può accadere a volte che alcuni profumi, dopo un po’ di tempo, ci diano la sensazione di essere troppo forti, procurandoci fastidio. È preferibile quindi, orientarsi sempre su fragranze delicate, non troppo forti e decise, con le quali è più facile abituare il nostro olfatto.

Come incide il profumo sul nostro umore?

Alcuni studi, che sono stati effettuati da famosi psicologi, hanno dimostrato che il profumo ha un’influenza notevole sullo stato d’animo delle persone. Le diverse fragranze di ogni profumo restano fisse nella nostra memoria, e può capitare che alcune di esse siano legate a particolari emozioni del momento, che ci riportano alla mente momenti piacevoli o spiacevoli della nostra vita.

L’olfatto infatti, è uno tra i sensi più importanti per l’uomo, ci aiuta a sviluppare sensazioni uniche e suggestive. Scegliere il profumo giusto quindi, è molto importante soprattutto per il nostro umore, sentirsi addosso una fragranza che ci emoziona piacevolmente, ci aiuta anche a mantenere l’umore alto, a restare sereni, rilassati e allegri.

Image by Marina Pershina from Pixabay