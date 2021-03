Profumi, colori e sapori pasquali alla Rava e Fava ma anche idee regalo per la Festa del papà

Con la seconda parte del mese di marzo in casa Rava e Fava arrivano profumi e sapori pasquali: è sfogliabile on line il catalogo con tutte le proposte per una Pasqua buona, solidale e sostenibile (cliccando QUI). Gli acquisti si potranno effettuare direttamente nei due punti vendita di Asti città ed in quelli in provincia collegati alla cooperativa astigiana, a Costigliole e a San Damiano d’Asti dove si potrà prenotare e ritirare nei negozi o si potrà usufruire della consegna a domicilio e/o la spedizione a chi si desidera.

Sono numerosi gli appuntamenti con l’avvicinarsi della Pasqua.

Il 20 marzo alla bottega di via Cavour 83 sarà ospite la Cooperativa Sociale LeAli di Costigliole d’Asti con la presentazione delle uova di cioccolato pasquali artigianali.

Sempre il 20 ma al NaturaSì di piazza Torino 14 primo appuntamento con i produttori biologici di eccellenze dolciarie pasquali: ospite il Panificio artigianale Rizzato mentre sabato 27 lo storico laboratorio artigianale Aries.

Il 27 in Bottega di via Cavour giornata dedicata all’uovo pasquale GROW a marchio Altromercato : per ogni uovo venduto verrà piantato un albero di cacao a Norandino in Perù dove si sta attuando un progetto di riforestazione con la comunità indigena.

Non solo Pasqua, anche quest’anno Rava e Fava aderisce alla 26° giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia di Libera. Il 20 marzo in bottega di via Cavour è in programma il Presidio di Libera Asti con proposta tesseramento 2021 all’Associazione.

Fino al 19 marzo si potrà andare alla scoperta della buona cosmesi bio ed equo e solidale con la linea uomo in vista della Festa del Papà: in piazza Torino focus su “Benecos for men only” ed in via “Cavour Natyr” per lui. A seguire, dal 22 marzo al 3 aprile in Bottega di via Cavour ecco la cosmesi bio equo e solidale a marchio Natyr in versione primaverile: un ‘ottima idea regalo per Pasqua abbinata alle eccellenze dolciarie.

Per tutti i dettagli scarica la –> SECONDA QUINDICINA DI MARZO 2021

Per ordinare la tua Pasqua online clicca —> QUI